- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a facut, marti, cateva cateva precizari despre contractul lui Alexandru Arsinel la Teatrul Constantin Tanase. Primarul a explicat in acest sens si de ce nu a mai fost prelungit mandatul actorului de director artistic.

- Edilul Capitalei, Nicușor Dan face precizari dupa ce Gabriela Firea l-a atacat spunand ca lui Alexandru Arșinel i se face o mare nedreptate la Teatrul Constantin Tanase: „In urma informațiilor primite asupra activitații sale ca director artistic, nu i-am

- Fosta șefa de la Primaria Capitalei, social-democrata Gabriela Firea, aflata, la momentul de fața in fotoliul de ministru al Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, arata cu degetul in direcția edilului general, Nicușor Dan. Totul, in cazul deciziei ce il vizeaza pe cunoscutul actor Alexandru…

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, a sarit in apararea lui Alexandru Arșinel, dupa ce acesta a fost forțat sa se pensioneze de catre primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. Firea susține ca maestrului i s-a facut o

- Actorul Alexandru Arșinel spune ca se simte umilit de Nicușor Dan, dupa ce primarul Capitalei nu i-a mai prelungit contractul pentru funcția de consilier artistic in cadrul Teatrului Constantin Tanase. In varsta de 82 de ani acum, maestrul spune ca primarul nu i-a mai prelungit contractul din luna…

- „Eu acum doi ani am facut o cerere de a ma retrage din functia de director, considerand ca poate fi preluata mai departe, cu pricepere, avant si cu mine langa, de Vasile Muraru. Am trecut prin cateva momente in care nu m-am simtit bine si nici acum nu ma simt prea bine, dar asta nu insemna ca nu as…

