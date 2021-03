Nicușor Dan consolidează clădirile din București cu un preot Edilul general al Capitalei, Nicușor Dan, a gasit o modalitate inedita de recompensare a colaboratorilor apropiați, adica a unora dintre consilieri. La scurt timp dupa ce a ajuns primar al Bucureștiului, Nicușor Dan l-a numit consilier personal pentru probleme de consolidari și patrimoniu pe Edmond Jean Niculușca Dragna, președintele Asociației Romane pentru Cultura, Educație și Normalitate-ARCEN, un ONG dedicat salvarii patrimoniului construit din Capitala. Dar, ulterior, Nicușor Dan l-a impus pe Niculușca director general interimar la Compania Municipala Consolidari SA, unde remunerația este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

