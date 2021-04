Stiri pe aceeasi tema

- A fost ședința, marți, la nivelul Consiliului General al Municipiului București, intrunire in cadrul careia au fost aprobate mai multe proiecte de hotarare importante pentru Capitala, unul dintre ele de real interes pentru șoferi. Mai ales ca vizeaza sumele pe care le vor scoate din buzunare pentru…

- Primarul general Nicusor Dan propune, in sedinta Consiliului General din 27 aprilie, infiintarea unui centru de vaccinare drive thru, cu patru puncte de vaccinare, in Piata Constitutiei. Pentru organizarea centrului, 240 de locuri de parcare ar urma sa fie desfiintate temporar. Vaccinarea se va face…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, propune transferarea pasarilor exotice aflate in gestiunea ALPAB catre gradini zoologice in masura sa le asigure bunastarea, un proiect de hotarare pe acest subiect fiind pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) din…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, face un apel la solidaritate și le cere celor care protesteaza impotriva restricțiilor anti Covid din Romania sa o faca fara violențe și sa se gandeasca la cei pe care pot sa-i puna in pericol. Edilul a declarat, la inceputul sedintei Consiliului General al…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca în mai putin de doua luni va face publica o „analiza juridica” a planurilor urbanistice zonale (PUZ) ale fiecaruia dintre sectoarele municipiului Bucuresti, documente a caror aplicare a fost suspendata temporar de catre Consiliul…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat, dupa ședința Consiliului General al Municipiului București in care au fost suspendate pe o perioada de un an Planurile Urbanistice Zonale ale Sectoarelor 2, 3, 4, 5 și 6, ca majoritatea consilierilor PNL și USR au votat pentru public, “in ciuda…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca drept raspuns la protestul angajaților Companiei Municipale Parcuri si Gradini, a propus Consiliului General al Municipiului Bucuresti urgentarea desfiintarii companiei cu pricina prin incetarea contractului de delegare. Edilul a mai spus ca…