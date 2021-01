Nicușor Dan cere mobilizare rapidă. Sute de oameni trebuie să lucreze la sistemul de termoficare Nicusor Dan a declarat, dupa o intalnire cu firme specializate in constructia retelelor termice, ca este nevoie de toti cei capabili sa lucreze la modernizarea sistemului de termoficare din Bucuresti. "Avem nevoie de toti cei capabili sa lucreze la modernizarea acestui sistem. Vrem sa facem reabilitari pe mai multe tronsoane in paralel, in diverse zone din Capitala, iar acest lucru va presupune contractarea mai multor firme. Punem la dispozitie banii necesari (80 de milioane de euro din banii primariei si 300 de milioane de euro din fonduri europene) pentru a reabilita sistemul de termoficare,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

