„BPN a aprobat in unanimitate susținerea pentru Nicușor Dan la Primaria Capitalei. Avem incredere in onestitatea, in soliditatea solutiilor, in devotamentul lui Nicusor Dan fata de cetatenii municipiului Bucuresti. Avem garantia ca in parteneriat cu Nicusor Dan si cu celelate formatiuni de dreapta vom reusi sa eliberam Bucurestiul de domnia bunului plac, amatorismului, clientelismului care si-a batut joc de bucuresteni in ultimii 12 ani. Bucurestiul are dreptul la o noua sansa, sansa de a transforma Bucurestiul intr-o adevarata capitala europeana, iar aceasta sansa este in Nicusor Dan, in PNL",…