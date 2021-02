Nicușor Dan: Au fost virate sumele în cazul stimulentelor pentru nou-născut și ale căror dosare au fost depuse în august 2020 Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anunțat, pe pagina sa de Facebook, ca s-au virat stimulentele pentru nou-nascut ale caror dosare au fost depuse complet in luna august a anului trecut. „Au fost efectuate viramentele sumelor necesare platii stimulentului pentru nou-nascut pentru dosarele depuse complet in luna august 2020, pentru plata ajutorului financiar pentru familii monoparentale pentru luna in curs si pentru plata sprijinului financiar pentru prevenirea abandonului scolar, tot pe luna in curs”, a transmis edilul general pe pagina sa de Facebook. „Stimulentul pentru copiii cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

