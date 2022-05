Nicuşor Dan: Am prezentat reprezentanţilor BEI interesul special…

„Am avut o prima intalnire cu reprezentantii Bancii Europene de Investitii, cu care am discutat despre proiectele pe care Primaria Generala le pregateste si pentru care avem nevoie de finantare externa. In discutia cu delegatia condusa de vicepresedintele BEI, Christian Kettel Thomsen, am precizat interesul special al PMB pentru proiectele dedicate transportului verde, precum trenul metropolitan, modernizarea liniilor de tramvai si semaforizarea inteligenta a orasului”, a scris Nicusor Dan, marti pe Facebook. El a mai spus ca BEI eeste partenerul firesc pentru PMB deoarece aceasta banca sustine…