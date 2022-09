Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) le da o veste proasta bucurestenilor care lucreaza in zona Pipera a Capitalei: calatoria cu tramvaiul va ramane si in acest an un cosmar. „STB S.A. nu are in planul de investiții pe anul in curs modernizarea caii de rulare a tramvaielor 16 și 36”, precizeaza compania…

- „Sa nu mai distrugem, sa pastram ce avem! Dupa cum se cunoaste, in sedinta de Guvern din data de 3 august 2022, a fost aprobat Programul National pentru Infrastructura principala de irigatii. Conform prevederilor Legii 136/2022 trebuie sa ajungem pana in 2027 la 2,6 milioane ha suprafata irigabila,…

- Societatea de Transport Bucuresti STB S.A. a transmis, luni, ca la sfarsitul saptamanii trecute a efectuat probe pe linia de tramvai modernizata din zona centrului comercial Afi Cotroceni, bulevardele Paul Teodorescu si Doina Cornea ( fostul bulevard Vasile Milea). In cursul lunii august, urmeaza sa…

- Astazi, 1 august 2022, am predat amplasamentul constructorului si am emis ordinul de incepere a lucrarilor pentru realizarea proiectului „Reabilitare/reconversie/extindere/construire infrastructura educaționala in Deva, Aleea Viitorului nr. 9, in vederea modernizarii și echiparii infrastructurii…

- De astazi, 25 iulie, stația „Brașov”, de pe linia tramvaiului 41, va fi inchisa pe o durata nedeterminata. Motivul este ca aici vor incepe primele lucrari de refacere a peroanelor pentru a le adapta la dimensiunile noilor tramvaie cumparate de Primaria Capitalei.„Incepand de luni, 25.07.2022, peroanele…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca a semnat contractul prin care Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti va moderniza 14 dintre cele 22 de peroane de pe linia tramvaiului 41.

- ”Reincepem lucrarile de reabilitare la Teatrul Ion Creanga, sala din Piata Amzei. Am semnat toate documentele necesare astfel incat lucrarile de reabilitare la Teatrul Ion Creanga, una dintre cele mai apreciate institutii de cultura din Capitala, sa fie reluate, dupa mai bine de 10 ani de blocaje”,…