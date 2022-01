Nicușor Dan acuză PSD pentru scandalul de la STB: ”Nu este o grevă spontană” Primarul Capitalei Nicușor Dan susține ca greva de la STB e orchestrata de Partidul Social Democrat. „Avem o greva la STB, acțiune foarte grava care afecteaza foarte mulți bucureșteni. Este o greva ilegala pentru multe motive. In primul rand, suntem in stare de alerta și nu se fac greve. Chiar daca n-am fi in stare de alerta exista obligație legala ca pentru transportul public sa fie asigurata o activitate de o treime, lucru care nu se intampla. Acțiunea in instanța este scrisa și depusa la tribunalul Bucuresti de catre STB prin care solicita judecatorilor sa constate ca ațcțiunea este ilegala.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

