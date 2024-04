Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat, sambata, in cadrul reuniunii liderilor Partidului Socialistilor Europeni (PES), organizat la Palatul Parlamentului, ca „realizarile PSD sunt martorul unor politici social-democrate puternice in Romania astazi”.

- Reuniunea liderilor Partidului Socialistilor Europeni a inceput sambata, la Palatul Parlamentului., informeaza Agerpres.roPartidul Social Democrat si PES Activists Romania gazduiesc, la Bucuresti, o reuniune a liderilor PES.La eveniment participa presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, cancelarul…

- Partidul Social Democrat si PES activists Romania vor gazdui, astazi, la Palatul Parlamentului, o reuniune a liderilor Partidului Socialistilor Europeni.Potrivit unui comunicat al PSD, vor participa premierul Marcel Ciolacu, cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, comisarul european Nicolas Schmit, presedintele…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri ca in cazul in care romanii isi vor da votul pentru candidatul comun al PSD-PNL la Primaria Capitalei si pentru lista comuna la alegerile europarlamentare, cele doua partide vor veni apoi cu un „proiect comun pentru Romania”. Referire, cel mai probabil la…

- Reprezentantii Institutului National de Cercetare – Dezvoltare in Informatica – ICJ Bucuresti au transmis luni, printr-un comunicat de presa, ca, intre 16 si 18 aprilie, la Palatul Parlamentului, organizeaza Digital Innovation Summit Bucharest, care reuneste doua conferinte influente: cea de-a saptea…

- Surse din interiorul Coaliției au dezvaluit astazi ca Partidul Național Liberal (PNL) și Partidul Social Democrat (PSD) sunt pregatite sa reia discuțiile pentru a forma o alianța oficiala in vederea alegerilor europarlamentare. O noutate majora este și faptul ca lista ar urma sa fie deschisa de un candidat…

- Prof.univ. dr. Sorin Ivan, decanul Universitații „Titu Maiorescu” din București, dar și directorul revistei Tribuna Invațamantului, aduce in grila... The post DEZVOLTARE INSTITUȚIONALA Cum a aparut primul curs de etica și integritate academica in Romania first appeared on Informatia Zilei .

- Președintele Klaus Iohannis ar urma sa susțina un discurs in plenul Parlamentului European la inceputul lunii februarie, ca urmare a unei invitații primite de la Roberta Metsola, potrivit unor surse politice. Tema discursului va fi viitorul Europei, dat fiind ca in luna iunie au loc alegeri europarlamentare.…