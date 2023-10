”A fost finalizat montajul si realizata proba de presiune pentru un tronson de 1,4 km de conducte de termoficare pe Magistrala I Vest, pe Bd. Timisoara, in zona dintre Bd. Doina Cornea si Strada Brasov”, a scris, sambata, pe Facebook, perimarul general al Capitalei. Nicusor Dan afirma ca angajatii Companiei Municipale Energetica Servicii au lucrat in timp record, in mai putin de 2 luni, in ciuda dificultatilor tehnice datorate amplasarii galeriei de termoficare sub linia tramvaiului 25 si a configuratiei conductelor, care sunt dispuse vertical, una deasupra celeilalte. Primarul general precizeaza…