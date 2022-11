Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, se afla la Poiana Brașov, la cea de-a VI-a ediție a Forumului cooperarii descentralizate romano-franceze, unde, in calitate de prim-vicepreședinte al Asociației Municipiilor din Romania, a transmis salutul și aprecierea AMR pentru acest eveniment. Primarul a informat ca,…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, este reprezentantul Asociației Municipiilor din Romania la Forumul cooperarii descentralizate romano-franceze, ediția a 6-a, care se desfașoara in Poiana Brașov.La acest eveniment participa reprezentanți ai Guvernului Romaniei, precum Cseke Attila - ...

- Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barba, a condus lucrarile desfașurate in cadrul panelului „Nevoile de formare profesionala in domeniu turismului in Romania – județul Suceava și in Franța”. Intalnirea a avut loc in cadrul ediției de anul acesta a forumului “Intalnirile franco-romane…

- „Anul acesta Camera de Comert, Industrie si Agricultura Franceza aniverseaza 26 de ani de activitate in Romania. Importanta dumneavoastra se regaseste in activitatea celor 4.150 de companii cu capital majoritar francez a caror cifra de afaceri cumulata insumeaza 18 miliarde de euro. Capitalul francez…

- Filmul Undeva la Palilula scris și regizat de Silviu Purcarete și produs de Libra Film a fost lansat pe marile ecrane din Franța in septembrie 2022, la 10 ani dupa ce a fost selecționat in Competiția Eastis Westa Festivalului Internațional de FilmKarlovyVary. Publicul și criticii francezi au primit…

- Premierul Nicolae-Ionel Ciuca a participat astazi, la Palatul Victoria, la intalnirea cu reprezentanții comunitații de afaceri franceze in țara noastra, organizata de Camera Franceza de Comerț și Industrie in Romania, un partener de dialog și de afaceri foarte important pentru Guvern. ”Franța este unul…

- Luna septembrie aduce la DIVA patru filme de investigație, premiere in Romania, pentru seri invaluite in suspans, cu peisaje superbe, povești fascinante și un strop de istorie, toate in rafinatul stil franțuzesc. 7 septembrie vine cu o Crima in Munții Maures (Murder In The Maures Mountains, 2019)cuLaurent…

- Sambata, 13 august 2022, dam startul ediției cu numarul 6 al uneia dintre cele mai frumoase și cunoscute competiții de alergare montana din țara. Vatra Dornei este din nou gazda pentru sute de alergatori de toate varstele, profesioniști sau amatori, care iubesc natura, sportul și muntele. Varful Oușoru…