IPA Secția Romana, sub conducerea președintelui Tartareanu și a secretarului general Balteanu, a fost lovita de un alt scandal care ridica semne de intrebare cu privire la integritatea organizației. Membrii ei au fost recent acuzați de dezinformare și utilizarea incorecta a resurselor organizației, dupa ce au eliberat cardurile de membru in perioada 2018 – 2022 pentru Niculae Badalau, deși anterior declarasera ca au efectuat o curațenie in organizație. Intr-un drept la replica emis de IPA Romania și semnat de președintele Tartareanu, acesta a respins acuzațiile, afirmand ca nu mai sunt membri…