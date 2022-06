Stiri pe aceeasi tema

- Excelența voastra, domnule Președinte Klaus Werner Iohannis, Domnule Guvernator Mugur Isarescu Onorata gazda, Domnule Rector Nicolae Istudor Domnule Președinte ARB Bogdan Neacșu, Domnilor Miniștri, Onorata asistența, Doamnelor și Domnilor, “Sanatatea financiara a unei națiuni are intotdeauna o importanța…

- Sanatatea financiara a unei natiuni are o importanta strategica, iar educatia financiara este cea care poate asigura baza necesara unei mai bune protectii si reziliente economico-financiare, a declarat joi, la "Forumul educatiei financiare", presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara, Nicu…

- Intr-o alocuțiune pe care care a ținut-o cu prilejul primei ediții a ”Forumului educației financiare”, președintele Autoritații de Supraveghere Financiara, Nicu Marcu, a vorbit despre rolul piețelor financiare, despre globalizarea fluxurilor de capital și despre comportament financiar responsabil. ”Sanatatea…

- Piata imobiliara ieseana a inregistrat un recul puternic in luna aprilie. Cresterea preturilor la materiale de constructii si razboiul din Ucraina sunt doua dintre motivele principale identificate de specialistii imobiliari consultati de „Ziarul de Iasi". Primul motiv a dus la o explozie a preturilor…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a publicat Raportul privind evoluția pieței de capital in anul 2021. Analiza surprinde insa și aspecte de actualitate cu privire la modul in care au reacționat piețele de capital și de marfuri, in contextul razboiului din Ucraina. Conflictul armat din țara vecina…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) testeaza tehnologia blockchain pentru imbunatatirea fluxurilor de colectare si de raportare a datelor si informatiilor mentionand ca si-a asumat, incepand cu jumatatea anului 2020, un obiectiv important referitor la accelerarea digitalizarii activitatii institutiei…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara saluta adoptarea de catre Camera Deputaților a Legii care instituie data de 11 aprilie drept Ziua Educației Financiare. Romania are nevoie de creșterea gradului de cuprindere a educației financiare atat la nivelul publicului larg, cat și la nivelul elevilor și…

- Evenimentele, care vor fi derulate in cadrul GMW, urmaresc, in principal, cresterea nivelului de constientizare cu privire la importanta educatiei financiare atat la nivelul corpului didactic, cat si la nivelul elevilor si studentilor, precum si imbunatatirea accesului copiilor si tinerilor la notiuni…