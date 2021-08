Stiri pe aceeasi tema

- Autoritați au raportat, miercuri, 24 de cazuri noi de infectare cu COVID la nivelul județului (12 la Timișoara și cate unul la Lugoj, Coșteiu, Denta, Dudeștii Noi, Dumbravița, Gavojdia, Iecea Mare, Jimbolia, Periam, Șag, Sacalaz)... The post 24 de cazuri noi de COVID și 12 pacienți in stare critica,…

- Alize Cornet a fost amenințata cu moartea și a fost blestemata de unii pariori pierzatori, dupa ce a fost eliminata de la turneul WTA de la Cluj.Alize Cornet, favorita numarul 1 la caștigarea turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca, a pierdut inca din primul tur, in fața egiptencei Mayar Sherif, scor 6-2,…

- La data de 14 iulie 2021, polițiștii din Ocna Mureș au fost sesizați, prin plangere, de catre o femeie din oraș, cu privire la faptul ca a fost amenințata, cu moartea, de catre soțul sau, cu care se afla in divorț. Cu ocazia verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca, la inceputul lunii iulie,…

- Alina Pușcaș iși planuise o saptamana de vacanța cu soțul ei, in care cei trei copii ar fi stat la rude la Sinaia, dar lucrurile au luat o intorsatura neașteptata. Planul prezentatoarei de la ”Te cunosc de undeva!” a suferit schimbari dupa un incident nedorit cu urșii veniți in gospodaria in care se…

- Politia din Kuweit a arestat un barbat pentru ca s-a plans de vreme, intr-un clip video devenit viral pe TikTok. Acesta poate fi auzit plangandu-se, razand si injurand canicula si furtuna orbitoare de praf prin care trecea.

- Politistii doljeni au emis un ordin de protectie fata de un tanar de 25 de ani, din localitatea Castranova. Concubina tanarului s-a plans ca a fost amenintata de acesta cu un pistol. Oamenii legii au stabilit ca a fost vorba de un pistol de jucarie. Potrivit reprezentantilor IPJ Dolj, in cursul zilei…

- Persoanele indecise in ceea ce privește vaccinarea anti-COVID pot fi convinse in special de medicii de familie sau de rude. Este unul dintre rezultatele unui studiu realizat de Societatea Naționala de Medicina Familiei din Romania (SNMF), transmite Mediafax. Cu ocazia Zilei Internaționale…