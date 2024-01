Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Spatar și Vicențiu Mocanu sunt impreuna de mai mult timp, iar in 2023 au facut pasul cel mare. Vedeta spune ca soțul ei ii face mereu cadouri și ca are o viața liniștita alaturi de partenerul ei. Cum iși impart cei doi finanțele.

- Oana Roman a vorbit cu fanii ei de pe rețelele de socializare despre lecția importanta pe care a primit-o de la mama ei, Mioara Roman. Vedeta a transmis un mesaj cu subințeles. Iata ce a postat aceasta!

- Teo Trandafir, in varsta de 55 de ani, a povestit cu multa nostalgie de Craciunul de altadata. Iși amintește cu drag de copilarie și a pastrat cadoul primit de la parinți de Craciun, atunci cand avea doar 4 ani.Teo Trandafir, una dintre cele mai indragite vedete din Romania, a vorbit cu multa emoție…

- Anamaria Prodan a surprins pe toata lumea cand a aparut la America Express. Celebra impresara a ajutat echipa formata din Romica și Catalin Țociu, fiul actorului. Vedeta a stat cinci zile in America Latina, iar mulți s-au intrebat cați bani a primit aceasta la final. Recent, Anamaria Prodan a rupt tacerea…

- Ramona Olaru reușește sa fie gata in timp record, indiferent ca e vorba de un shooting sau un eveniment monden. Vedeta a dezvaluit, pentru Playtech Știri, ca este eficienta la capitolul organizare, avand in mașina variante de rezerva atat pentru outfituri, cat și accesorii. Ce are Ramona Olaru in portbagajul…

- Claudia Iosif și-a mutat lucrurile intr-o alta casa, aflata la doar șase kilometri distanța de cea in care a trait alaturi de Dorian Popa. A facut și unele schimbari in noua locuința dupa separarea de artist, insa a avut nevoie de sprijin, așa ca un prieten i-a sarit in ajutor. Claudia Iosif, cunoscuta…