Stiri pe aceeasi tema

- Promovata in vara anului trecut in Liga 3, ACS Mediaș are probleme serioase cu stadionul din localitate. Situația grea a fost dezvaluita pe pagina de Facebook „Suporteri ACS Mediaș”. Susținatorii echipei se plang de condițiile in care formația din C9, locul 2 cu 30 de puncte, la șase puncte de liderul…

- Nicoleta Nuca, diagnosticata cu depresie si ADHD. Ce declara artista! Ani de-a randul, Nicoleta Nuca s-a confruntat cu o depresie care a dus-o pana in pragul gandurilor de suicid. Recent, ea a mai primit un diagnostic din partea medicilor. Artista sufera de ADHD, tulburare hiperkinetica cu deficit de…

- Sarah Ferguson, Ducesa de York, a fost diagnosticata cu cancer de piele, la doar sase luni dupa ce a fost tratata pentru cancer de san. Ea a fost diagnosticata cu melanom malign, o forma de cancer de piele, dupa ce i-au fost extirpate mai multe alunite – una dintre acestea dovedindu-se a fi canceroasa,…

- Sarah Ferguson, Ducesa de York, a fost diagnosticata cu cancer de piele, la doar sase luni dupa ce a fost tratata pentru cancer de san, relateaza duminica, 21 ianuarie, Sky News, potrivit news.ro. Ducesa a fost diagnosticata cu melanom malign, o forma de cancer de piele, dupa ce i-au fost extirpate…

- Sarah Ferguson, Ducesa de York, a fost diagnosticata cu cancer de piele, la doar sase luni dupa ce a fost tratata pentru cancer de san. Ea a fost diagnosticata cu melanom malign, o forma de cancer de piele, dupa ce i-au fost extirpate mai multe alunite - una dintre acestea dovedindu-se a fi canceroasa

- Deși pare o problema banala, utilizarea lichidului de parbriz de vara poate cauza neplaceri destul de mari in sezonul rece.Nu este deloc amuzant pentru cei care se trezesc cu lichidul de parbriz inghețat, plus alte probleme care sa știți ca nu sunt deloc ușor de remediat, asta implicand costuri de manopera,…

- Adrian și Daria formeaza un cuplu indragit in competiția Mireasa, dar plecarea concurentului a adus multe lacrimi pe chipul iubitei sale. Cei doi au povestit momentele dificile prin care au trecut și au reușit sa treaca peste perioada dificila pe care au avut-o cat acesta a lipsit.

- Au fost anunțate vești triste pentru fanii sportului! O cunoscuta jucatoare de tenis a fost diagnosticata pentru a doua oara cu cancer. Iata care este starea de sanatate a fostei sportive de performanța, dar și anunțul facut de aceasta, in urma cu puțin timp!