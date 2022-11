Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare in familia lui Nicole Cherry. Fiica artistei, Anastasia a implinit un an, iar mamica o sarbatorește așa cum se cuvinte. Pe langa petrecerea cu fast care va avea loc, cantareața a postat și un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

- Nicole Cherry a atras toate privirile și aprecierile in mediul online. Artista s-a fotografiat alaturi de fiica ei, Anastasia, cu ocazia sarbatorii de Halloween și a urcat imaginile pe rețelele de socializare. In ce personaje s-au costumat cele doua.

- Nicole Cherry a devenit in urma cu aproape un an mamica unei fetițe superbe, Anastasia, iar de cand micuța a venit pe lume, viața cantareței s-a schimbat in totalitate. Ea marturisește ca e mult mai responsabila și mult mai atenta la ce face, dar a devenit și mai organizata. Ca tot vorbim de organizare,…

- Nu in urma cu foarte mult timp, Elly Șonea de la "Mireasa pentru fiul meu" a implinit 27 de ani. Aceasta are o relație cu Cristian inca de cand erau concurenți in emisunea difuzata la Antena 1. In urma parasirii competiției, cei doi au devenit chiar parinți, avand o fetița. Elly și Cristian suhnt mai…

- Vanessa, fiica lui Leonard Doroftei, a implinit 19 ani, iar cu aceasta ocazie, tatal ei i-a transmis un mesaj pe contul de socializare, alaturi de care a atașat o imagine cu ei. „La mulți ani Vani, oriunde am fi, sa știi ca te iubim și suntem mandri de tine!”, a scris Leonard Doroftei pe Facebook, in…

- Andreea Popescu are acasa doi copii și inca unul pe drum, iar azi o sarbatorește pe micuța Anastasia. Fiica fostei dansatoare a Deliei Matache a implinit un an, iar mama ei i-a transmis o urare emoționanta in mediul online.

- Andreea Balan și-a sarbatorit fetița cea mare, pe Ella Maya, care a implinit 6 anișori. Un asemenea eveniment nu putea trece fara o petrecere pe masura, astfel ca vedeta TV s-a ocupat de ziua de naștere a fiicei ei in cel mai mic detaliu. Iata imagini de la fericitul eveniment!

- Cameron Diaz a implinit 50 de ani. Vedeta a sarbatorit marea aniversare alaturi de mari celebritați de la Hollywood, dar și alaturi de soțul ei, Benji Madden. Celebra actrița a fost inconjurata de toți cei dragi.