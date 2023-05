Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel din Paris i-a impus lui Nicolas Sarkozy o interdicție de trei ani a drepturilor civice, ceea ce il face neeligibil pentru a candida la alegeri, și o interdicție de trei ani de exercitare a profesiei pentru Thierry Herzog, scrie Le Figaro, citat de G4Media.ro.Nicolas Sarkozy a pierdut…

- Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a pierdut recursul impotriva unei pedepse cu inchisoarea pentru corupție pe care a primit-o in 2021, relateaza BBC.In urma cu doi ani, Sarkozy a fost condamnat la trei de inchisoare, dintre care doi cu suspendare și unul dupa gratii, pentru ca a incercat in…

- Un judecator american a condamnat-o la 15 ani de inchisoare pentru corupție pe asistenta medicala a fostului președinte venezuelean Hugo Chavez, pe care acesta o numise trezorier național al Venezuelei.

- Curtea Suprema din republica Tatarstan, Rusia, a condamnat l-a condamnat pe Ilnaz Galyaviyev, originar din Kazan, la inchisoare pe viața pentru atac armat și uciderea a șapte studenți și doi profesori din liceulnr. 175 din Kazan, in mai 2021, informeaza agenția rusa de presa Interfax.„Ilnaz Galyaviev…

- Papa Massata Diack, fiul fostului presedinte al Federatiei internationale de atletism Lamine Diack, a fost condamnat joi in apel la cinci ani de inchisoare pentru coruptie in scandalul dopajului din Rusia din 2011, o afacere care a zguduit lumea sportului, scrie AFP.In lipsa lui Papa Massata Diack,…

- Șoferii de camion romani sunt acuzați de trafic de persoane in Zeebrugge și sunt judecați de instanța penala din Bruges. Cei șapte barbați sunt suspectați ca au preluat migranți in timpul curselor lor cu containerer și ca i-au lasat apoi in portul Zeebrugge, scrie cotidianul Niews Blad.Containerele…

- Andrew și Tristan Tate fac in continuare bani din inchisoare, asta dupa ce luni, 27 februarie, aceștia au mai primit o luna in arestul Poliției. Apelul lor de masura reținerii a fost judecat, iar Curtea de Apel București a decis ca aceștia sa nu stea in arest la domiciliu.