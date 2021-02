Stiri pe aceeasi tema

- Baschetbalistul Bradley Beal a imbunatațit recordul deținut de celebrul Michael Jordan. Jucatorul echipei Washington Wizards a acumulat nu mai puțin de 25 de puncte in 17 partide la rand in NBA. El a fost de neoprit și in disputa cu Miami Heat.

- Fundasul Daniele Rugani va fi imprumutat de Juventus la Cagliari, pana la finalul sezonului. Jucatorul evolua la Rennes, unde venise de la Juventus in octombrie, potrivit news.ro. Citește și: SURSE Bebelușul ajuns in spital dupa BOTEZ a MURIT: micuțul era nascut prematur Jucatorul de…

- Horia Tecau a cucerit 20 de titluri dintre care doua de Grand Slam alaturi de fostul sau partener, Jean Julien Rojer. Jucatorul constantean de tenis Horia Tecau nu mai face pereche in turnee cu olandezul Jean Julien Rojer, alaturi de care a jucat sapte ani, cei doi cucerind impreuna 20 de titluri la…

- Gruparea Paris-Saint-Germain a anuntat, marti, ca fundasul Colin Dagba a fost testat pozitiv cu Covid-19, la cateva zile dupa coechipierul sau Thilo Kehrer, potrivit news.ro. Citește și: BREAKING Purtatul maștii RAMANE OBLIGATORIU la Constanța - Instanța suprema RESPINGE DEFINITIV acțiunea…

- Andrei Capusan si-a luat aseara ramas bun de la fostii colegi si a plecat la Bucuresti unde asteapta eventuale oferte. Jucatorul a spus la despartire ca nu regreta faptul ca a ramas in vara la Targu Jiu pentru ca a lucrat cu un antrenor de la care a...

- Craciunul acesta va ramane unul de neuitat pentru un tanar de perspectiva al academiei Politehnicii. Fundasul central Tudor Motiu a semnat azi primul sa contract de fotbalist profesionist cu alb-violetii. Jucatorul in varsta de doar 16 ani a debutat deja la seniorii echipei, lasand o impresie placuta…

- Fundasul sud-african Motjeka Madisha, care numara 12 selectii cu echipa "Bafana Bafana", a incetat din viata duminica intr-un accident rutier, a anuntat un reprezentant al clubului sau, Mamelodi Sundowns, din Pretoria, citat de AFP.Jucatorul in varsta de 25 de ani era unul dintre ocupantii masinii care…

- Diego Maradona a murit pe 25 noiembrie, la varsta de 60 de ani. Argentina continua sa il planga pe „El Pibe de Oro”, cel care reprezentat o figura emblematica pentru intreaga națiune argentiniana. Maradona, considerat de mulți cel mai mare fotbalist din istorie, a murit, miercuri, 25 noiembrie 2020,…