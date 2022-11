Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan pregateste transferul de milioane al lui Nicolae Stanciu. Mijlocasul roman evolueaza la Wuhan Three Towns, dar este gata sa revina in Europa. Anamaria Prodan a anuntat ca e gata sa ii gaseasca o noua echipa mijlocasului cotat la 5.5 milioane de euro. Impresara il descrie drept cel mai…

- Norik Avdalyan a reusit noua executie fabuloasa, din penalty. Mijlocasul de 26 de ani a inscris un gol incredibil, de la punctul cu var. Imaginile au devenit imediat virale. Fotbalistul care joaca in Rusia, pentru echipa de amatori Nefis Kazan, l-a invins pe portarul advers printr-un procedeu spectaculos.…

- Revenit dupa zece luni la echipa naționala, Nicolae Stanciu are șanse mici sa joace in meciul cu Finlanda, programat vineri, in Liga Națiunilor. Mijlocașul a venit accidentat la lot și medicii nu au reușit, deocamdata, sa-l ajute sa se antreneze normal. Internaționalul roman trece printr-un moment foarte…

- Nicolae Stanciu (29 de ani), fotbalistul legitimat la Wuhan Three Towns, in China, a revenit la echipa naționala dupa o pauza de aproape un an. Mijlocașul a oferit un interviu in care anunța ca este gata sa fie liderul „tricolorilor” in lipsa lui Vlad Chiricheș. Stanciu recunoaște ca i-a fost dor de…

- Nicolae Stanciu (29 de ani) a oferit o noua pasa de gol in campionatul Chinei, intr-un meci castigat duminica de formatia sa Wuham Three Towns, in etapa a 15-a. Mijlocasul roman i-a pasat decisiv brazilianului Marcao, in minutul 5 al partidei de pe teren propriu cu Shenzen. Wuhan, s-a impus cu 5-1.…

- Mijlocasul roman Nicolae Stanciu a marcat un gol pentru echipa Wuhan Three Towns, care a dispus cu 3-0 de Henan Songshan Longmen, miercuri, in etapa a 13-a a Superligii chineze de fotbal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Wuhan Three Towns, formație unde evolueaza Nicolae Stanciu (29 de ani), a caștigat cu 5-1 meciul jucat pe teren propriu impotriva lui Beijing Guoan. Internaționalul roman a oferit o pasa decisiva. Wuhan Three Towns domina intr-o maniera autoritara prima liga din China. A ajuns la 11 victorii și o remiza…