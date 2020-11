Stiri pe aceeasi tema

- Primarul ales al Timișoarei, Dominic Fritz, nu iși poate prelua nici la o luna dupa alegeri mandatul. Tribunalul Timiș a amanat, marți pronunțarea in legatura cu validarea mandatului caștigat de Fritz. „Este trist ca Timișoara este printre ultimele capitale de județ din Romania care va avea primarul…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca nu alegerile locale din 27 septembrie nu au contribuit la cresterea numarului cazurilor de coronavirus și a precizat ca "este posibil ca in unele localitați sa aiba legatura cu petrecerile care s-au facut dupa alegerile locale"."Nu cred ca (n.r. numarul cazurilor…

- Nicolae Robu a pierdut Primaria Timișoarei in favoarea contracandidatului sau, Dominic Fritz. Luni, dupa aflarea rezultatelor de la alegeri, fostul edil i-ar fi trimis un SMS premierului Ludovic Orban. Conform surselor Digi24, Nicolae Robu a demisionat din funcția de lider PNL Timiș printr-un mesaj…

- Dupa ce duminica seara a aflat ca a pierdut alegerile, Nicolae Robu și-a anunțat colegii de partid ca va renunța la președinția filialei. Astazi l-a anunțat și pe premierul Orban. "Domnule presedinte PNL, avand in vedere pierderea de catre mine a alegerilor locale pentru functia de Primar…

- Mare surpriza la Timișoara. A fost atmosfera de sarbatoare, azi noapte in centrul orașului. Sute de oameni s-au strans in Piața Victoriei pentru a sarbatori victoria in alegeri a candidatului alianței USR-PLUS.

- Timișoara a infaptuit o noua revoluție, a spus Dominic Fritz, candidatul USR PLUS, care este dat drept caștigator al alegerilor locale de duminica. Sute de oameni s-au adunat in Piața Victoriei din Timișoara pentru a sarbatori.

- Forumul Democrat al Germanilor, partidul care l-a propulsat pe Klaus Iohannis in politica și din partea caruia șeful statului a fost 14 ani primar, a decis sa-l susțina la alegerile locale pe candidatul USR-PLUS la primaria municipiului Timișoara, Dominic Fritz. Partidul nemților spune ca este fireasca…

- Persoanele care doresc sa voteze la alegerile locale in localitatea de reședința mai au timp pana maine, 4 septembrie 2020, sa solicite o viza de flotant pe cartea de identitate astfel incat sa fie inscriși pe listele electorale. Pentru a putea vota, cetațenii trebuie sa fie inscriși in Registrul electoral.…