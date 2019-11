Stiri pe aceeasi tema

- ISU Timiș a dispus evacuarea unui bloc din Timișoara de pe strada Vaida-Voievod nr. 1, dupa ce la etajul 4 a fost descoperit un apartament care facuse operațiunea de dezinsecție și deratizare cu aceeași firma care a facut deratizarea in blocul din strada Miorița, nr.8 in care au murit trei oameni. ”S-a…

- Dupa ce vestea nenorocirii care i-a lovit pe locatarii unui bloc de pe strada Miorița din Timișoara s-a raspandit, primarul Nicolae Robu a postat pe Facebook un anunț referitor la cele intamplate. The post Reacția primarului Nicolae Robu dupa tragedia din blocul unde au murit doi copii și o femeie appeared…

- Firma de deratizare care s-a ocupat de blocul de pe strada Miorița unde au murit trei persoane a fost inființata din 2015 și, pana anul trecut, cand a avut zero angajați declarați la Registrul Comerțului, a funcționat cu unul singur. „Nu va lasați pacaliți de firmele de deratizare create peste noapte…

- Pe casa scarii blocului din Timișoara, unde o femeie și doi copii au murit dupa o deratizare, s-a constatat prezenta slaba a unei substante neurotoxice, intre etajele 3 și 4, anunța reprezentanții ISU Timiș. La unele apartamente s-a inregistrat un nivel slab al substantei, dar la altele un nivel mediu.…

- Șeful ISU Timis, Lucian Mihoc, a declarat luni, dupa ce un bebelus de 9 zile si mama lui, dar si alt copil de 3 ani au murit dupa ce intr-un bloc din Timisoara s-a facut deratizare, ca s-a terminat analiza preliminara a substantelor din bloc si s-au gasit la etajele 3 si 4 urme de subtante neurotoxice.De…

- Doi copii și mama unuia dintre ei au murit la Timișoara, dupa ce au prezentat simptomele unei intoxicații. Alți 3 copii sunt internați la spital. Primele date arata ca blocul in care locuiesc cu toții a fost deratizat recent.

- Situație extrem de grava aparuta la o adresa din Timișoara, str. Miorița nr. 10. Intr-o perioada scurta, incepand de vineri 15.11.2019 au avut loc 3 decese: 2 copii (unul de nunai 9 zile, 3 ani) și un adult (29 ani). Și inca 2 copii internați la spitalul de copii Louis Țurcanu. Exista suspiciune unei…

- Trei oameni, doi copii si mama unuia din ei, au murit la Timisoara, iar alti patru sunt in stare grava. Totul dupa ce in blocul in care locuiau a avut loc o dezinsectie, transmite digi24.ro. Cei doi copii care au decedat aveau 3 ani, respectiv 9 zile, iar femeia avea 29 de ani. Potrivit Digi 24, dezinsectia…