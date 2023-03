Nicolae Robu, audiat la DNA. Fostul primar al Timișoarei, urmărit penal într-un dosar privind un duplex Nicolae Robu a fost audiat vineri dimineața, 10 martie, la Direcția Naționala Anticorupție Timișoara, el avand calitatea de suspect intr-un dosar privind un duplex ridicat ilegal in cartierul Fratelia pe vremea cand era primar, au declarat surse judiciare pentru Libertatea.Dosarul se refera la emiterea unei autorizații de construire, iar fostul primar din Timișoara este vizat, impreuna cu mai mulți foști subordonați, au notat Opinia Timișoarei și Press Alert.Procurorii anticorupție au fost sesizați inca din 2018 de catre doi timișoreni, in urma construirii unui duplex lung de 60 de metri, conceput… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

- Fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, a fost convocat, astazi, la sediul DNA Timișoara. Va reamintim ca Robu a fost facut suspect intr-un dosar alaturi de alți foști subordonați – arhitectul-șef Sorin Ciurariu – acum in aceeași funcție la Primaria Arad, Simona Dragoi – atunci secretar general interimar…

- Potrivit presei ocale, totul a inceput in 2018, cand un timișorean a constatat ca noua construcție de langa casa sa de pe Strada Muncitorilor din cartierul Fratelia, care ar fi trebuit sa fie un „duplex cu doua unitați locative și doua SAD-uri” s-a transformat treptat intr-o cladire imensa, cu opt apartamente. Timișoreanul…

