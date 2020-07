Stiri pe aceeasi tema

- E protest la sediul PSD din Kiseleff, acolo unde cateva zeci de protestatari s-au strans și cer sa nu se voteze Legea carantinarii, care ajunge, astazi, la vot in Senat, anunța Romania TV. Legea a trecut rapid de Camera Deputaților, insa in Senat se anunța discuții aprinse, la care vor participa…

- Turistii s-au intors in numar mare in Venetia sambata, cu ocazia redeschiderii Palatului Dogilor. Sute de oameni au stat la o coada de peste 300 de metri pentru a putea intra in palat, scrie Euronews preluat de Mediafax.Vezi și: Un medic EXPLICA cum sunt OBLIGAȚI medicii sa faca FALS in acte…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti seara, ca o revenire la viata "completa" de dinainte de pandemie este posibila spre sfarsitul verii, "dar cu anumite obiceiuri pe care le-am preluat". "In conditiile in care avem o evolutie normala, conditiile de distantare sunt respectate, avem…

- Consilierul premierului Ludovic Orban, Tanase Stamule, a explicat ca se face o ”ancheta” in interiorul PNL pentru a vedea cine a facut poza controversata de la Guvern. Stamule a precizat ca deja exista o lista scurta, dar va fi determinata exact ora la care s-a realizat și odata cu asta va fi identificat…

- In ședința de astazi, Comisia Electorala Centrala (CEC) a luat act de rapoartele privind gestiunea financiara a partidelor politice pentru anul 2019. Astfel, s-a constatat ca au respectat termenul de prezentare a rapoartelor pentru intreg anul 2019, doar 26 de partide politice, 7 formațiuni au depus…

- Meteorologii anunța vreme schimbatoare. Luni vom avea temperaturi de vara, in aproape toata țara, de marți incep ploile torențiale, cu fulgere, tunete și vant intens in nordul țarii. De joi, furtunile vor cuprinde centrul, estul și sudul țarii.In aceasta noapte, vremea va fi in general frumoasa,…

- Vechii oameni au supravietuit erei glaciare si, pentru a face rost de nutrientii necesari si de materii prime, s-au specializat in vanarea ierbivorelor uriase. Desi inarmati cu arme primitive, primii oameni au reusit sa doboare adevarate bestii.

- Institutul Cultural „Yunus Emre” a lansat aceasta platforma științifica in cadrul Proiectului de Cooperare Academica și Științifica din Turcia (TABIP). Cei interesați pot gasi cele mai bune practici și progrese din Turcia, dar și din țari precum Germania, Coreea de Sud, SUA, Japonia etc., un factor…