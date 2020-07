Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, l-a primit miercuri pe ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Adrian Zuckerman, in cadrul intalnirii fiind discutate mai multe teme, si anume combaterea infractiunilor financiare, a criminalitatii informatice, traficului de persoane, dar si digitalizarea Justitiei.Potrivit…

- Autor: Petru ROMOȘAN Prelungirea pandemiei in peste 20 de state americane, mai ales republicane, dar si cateva democrate, in California, Florida, Texas, Arkansas, Carolina de Sud, Tennessee etc., cu noi recorduri de infectari anuntate in ultimele 10 zile – 53 000 de cazuri noi joi, 2 iulie 2020, cea…

- Potrivit președintelui Statelor Unite, democrații americani sunt „mult mai nechibzuiți și, de fapt, sunt cam nebuni”. Președintele SUA, Donald Trump, i-a numit joi pe democrații americani „țara" care este cel mai dificil de abordat”, in comparație cu Rusia, China și Coreea de Nord. Vorbind in Wisconsin,…

- Orașelul Copiilor din sectorul 4 al Bucureștiului reprezinta principalul centru de distracție pentru minori, și prin urmare a fost luat cu asalt de 1 iunie. Sute de persoane au fost suprinse la intrarea in parc, cat și in apropierea acestuia. Citește și: Romanii au iesit la aer curat in prima…

- HISTORY® difuzeaza, in premiera și in exclusivitate, in perioada 3-5 iulie, de la ora 20:00, docudrama „Washington”, care urmarește evoluția primului președinte al Statelor Unite ale Americii, de la soldatul tanar și ambițios, la figura legendara de mai tarziu, care a jucat un rol crucial in obținerea…

- Raluca Lazarut a nascut in Chicago. Prima imagine cu copilul! Raluca Lazarut a parasit definitiv Romania in urma cu aproximativ 6 ani. A renuntat la cariera in televiziune, si-a facut bagajele si a plecat spre Chicago pentru a-si construi o viata alaturi de barbatul iubit. Iata ca vedeta nu regreta…

- Ziua de 1 Mai este, astazi, in cele mai multe state, intre care si Romania, zi nelucratoare. Pe de alta parte, in multe alte tari, Ziua internationala a muncii este prilejul perfect folosit de sindicatele muncitorilor de a face cunoscute revendicarile lor sociale sau profesionale. La nivel global, revolutia…

- Ce sarbatorim de 1 Mai. In 1886, la Chicago s-a murit pentru ca noi sa muncim doar 8 ore pe zi și sa avem drepturi la locul de munca Anual, la data de 1 Mai este sarbatorita, in peste 80 de tari din intreaga lume, Ziua internationala a muncii, care este cunoscuta si sub denumirile de Ziua muncii sau…