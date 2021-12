Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Anghel a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Nicolae Ciuca publicata, joi, in Monitorul Oficial. Colonelul (r) Daniel Anghel a fost purtator de cuvant al lui Nicolae Ciuca cand acesta era ministru al Apararii.…

- Lucian Isar, soțul vicepreședintelui PNL Alina Gorghiu, a fost eliberat din funcția de consilier onorific al prim-ministrului, potrivit unei decizii a premierului NIcolae Ciuca. Isar a fost numit in aceasta funcție de Florin Cițu. „La data intrarii in vigoare a prezentei decizii inceteaza, la cerere,…

- Premierul Florin Citu a aprobat acordarea calitatii de consilier onorific al prim-ministrului lui Ben-Oni Ardelean, printr-o decizie publicata, vineri, in Monitorul Oficial. Functia pe care o va detine deputatul PNL nu este remunerata. Printr-o alta decizie, Florin Citu l-a numit pe…

- Prefectura Timiș are, de astazi, un nou secretar general, dupa ce in Monitorul Oficial a fost publicat ordinul semnat de premierul Florin Cițu. Prin acest document s-a decis aplicarea mobilitații din funcția de inspector guvernamental in cea de secretar general pentru Mircea Bacala. Acesta a ocupat…

- Iulian-Vasile Popescu a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, printr-o decizie a premierului Florin Citu publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. Tot miercuri, Iulian-Vasile Popescu a fost eliberat, la cerere, din functia de consilier…

- Premierul Florin Citu a decis acordarea calitatii de consilier onorific al prim-ministrului lui Nelu Tataru, fost ministru al Sanatatii. Decizia a fost publicata joi in Monitorul Oficial. Tot joi, seful Executivului le-a acordat calitatea de consilier onorific al premierului lui Horatiu Moldovan…

Sergiu-Horia Hossu a fost eliberat, la cerere, din functia de sef al Cancelariei prim-ministrului, cu rang de ministru, printr-o decizie a premierului Florin Citu. Decizia a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial.