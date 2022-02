Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul privind desfiintarea SIIJ "va fi aprobat azi de guvern" Nicolae-Ionel Ciuca. Foto: Arhiva. Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, în debutul sedintei de Guvern de luni, 14 februarie, ca urmeaza sa fie aprobat proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, in sedinta de guvern, ca vrea ca pana pe 24 decembrie, bugetul de stat pe 2022 sa fie finalizat si aprobat. Seful Executivului a spus ca a avut o discutie cu ministrul Finantelor Publice, Adrian Caciu, pe acest subiect. „Am discutat cu domnul ministru Caciu.…