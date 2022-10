Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat inainte de inceperea sedintei de Guvern ca se va aproba inființarea Bancii de Dezvoltare.„Este o banca cu capital de stat și va fi destinata mediului de afaceri. Este o banca cu capital de stat ce va fi un partener al companiilor publice și private. Este un obiectiv…

- Azi vom aproba inființarea Bancii de Dezvoltare. Este o banca cu capital de stat și va fi destinata mediului de afaceri. Este o banca cu capital de stat ce va fi un partener al companiilor publice și private. Este un obiectiv asumat prin PNRR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- „Am primit asigurari ca exista cantitatile de gaze necesare pentru a putea sa asiguram cantitatile necesare pentru aceasta iarna. Exista, de asemenea, o serie de proiecte pe care le avem in vedere in ceea ce priveste tranzitia catre energie verde si desigur, exista un interes pentru accentuarea relatiilor…

- Marius Budai recunoaște ca avand in vedere situația economica fara precedent, este foarte dificil ca o persoana sa poata sa traiasca cu un salariu minim pe economie. “Se impune sa luam masura de majorare a salariului minim”, spune ministrul Muncii, Marius Budai, care face apel la ințelegere din partea…

- “In ceea ce priveste fondul de investitii de la bugetul de stat prin rectificarea bugetara am crescut Fondul pentru investitii, a ajuns la 91 de miliarde de lei. Este angajamentul nostru pentru stimularea investitiilor si pentru stimularea mediului privat. Astazi vom aproba o ordonanta de urgenta prin…

- USR a transmis un comunicat de presa, miercuri, 17 august, in care susține ca ministrul PSD al Sanatații, Alexandru Rafila, trimis in luna mai, „in mare secret”, un memorandum prin care Guvernul Romaniei a acordat suma de 21 de milioane de euro pentru consultanța catre Organizația Mondiala a Sanatații,…

- Guvernul a adoptat vineri forma finala a ordonantei de modificare a Codului fiscal, cateva masuri urmand sa intre in vigoare la inceputul lunii viitoare, a anuntat ministrul Finantelor, Adrian Caciu, in briefingul care a urmat sedintei Executivului. „Astazi am adoptat forma finala a ordonantei privind…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca exista posibilitatea sa putem sa aplicam pentru fonduri europene, pentru dezvoltarea sistemului de irigatii din Romania, el aratand ca a avut o discutie cu ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos si cu ministrul Finantelor si…