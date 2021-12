Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a participat, joi, la evenimentul „Forumul Capitalului Romanesc”, unde a afirmat ca, in peroada pandemiei, orice afacere romaneasca a devenit o lectie de supravietuire economica. insa exista o speranta de redresare. ”Cu certitudine, nu vom incurca, ci vom face tot ceea ce…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a numit, marți, pe Marian Neacșu, in functia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru. Decizia a aparut marți in Monitorul Oficial, in ea fiind specificata și eliberarea, la cerere, din funcția de SG, a lui Horațiu Gorun. Marian Neacșu a fost, din 2019, vicepreședintele…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, marti, ca specialistii analizeaza motivele pentru care Azomures a intrat intr-o perioada de oprire a productiei si ca vor fi gasite solutii pentru ca activitatea sa fie reluata. La randul sau, ministrul Energiei, Virgil Popescu, a afirmat ca, la 31 decembrie, expira…

- Premierul Nicolae Ciuca a stabilit termene precise pentru adoptarea proiectului de buget de anul viitor, astfel incat acesta sa treaca de Parlament inainte de Craciun. Astfel, potrivit Calendarului bugetar discutat in Guvern, Ministerul Finanțelor va elabora, pana pe 17 decembrie, proiectul de ordonanța…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, luni, in plenul Parlamentului unde a participat la ședința solemna organizata cu ocazia aniversarii Constituției Romaniei, ca va lua toate masurile necesare pentru ca Romania sa treaca prin criza provocata de pandemia de COVID-19. De asemenea, prim-ministrul a precizat…

- Premierul Nicolae Ciuca a cerut, vineri, ministrului Justitiei sa finalizeze analiza pe un proiect de lege privind masurile de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati, intelectuale si psiho-sociale, pentru ca proiectul sa fie adoptat cat mai repede de Executiv. ”Am dorit sa avem aceasta sedinta pentru…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca se va intalni, sambata, cu primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, in aceeasi zi urmand sa aiba si o intrevedere de lucru cu ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Potrivit unei comunicari a Biroului de presa al Executivului, prim-ministrul se va intalni cu primarul…

- Premierul demis Florin Cițu și-a laudat echipa, dar și pe el, sambata, pentru treaba “bine facuta”, dupa ce agențiile de rating S&P și Moodys au confirmat ratingul Romaniei. Cițu a susținut, intr-o conferința de presa la Palatul Victoria, ca “bunastarea se simte deja”, Romania avand cea mai mare crestere…