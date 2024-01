Nicolae Ciucă: Nu introducem noi taxe și impozite A avut loc prima ședința a Biroului Politic Național al PNL din 2024. In cadrul ședinței, liberalii au stabilit prioritațile pentru anul acesta. Printre acestea se numara infrastructura de transport, din educație și din sanatate. Prin intermediul unei postari facute pe pagina sa oficiala de Facebook, Nicolae Ciuca a transmis care sunt prioritațile PNL. Președintele PNL a oferit asigurari și a declarat ca nu se vor introduce taxe și impozite noi. De asemenea, oficialul a declarat ca va continua investițiile pentru dezvoltarea țarii. Ciuca: Imbunatațim infrastructura de transport, din educație și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- "In acest an, vom continua proiectele de modernizare a Romaniei și ne vom menține prioritațile, așa cum le-am definit in construcția bugetara. Continuam investițiile pentru dezvoltarea țarii și avem grija de categoriile vulnerabile. Imbunatațim infrastructura de transport, din educație și din sanatate.…

- Liberalii au avut joi prima sedinta a Biroului Politic National din 2024.Liderii partidului au decis care sunt prioritațile anului 2024 și ce se va intampla cu taxele romanilor."In acest an, vom continua proiectele de modernizare a Romaniei si ne vom mentine prioritatile, asa cum le-am definit in…

