- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, spune in mesajul cu ocazai Zilei Internationale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, ca asistam din nou la promovarea discursului agresiv al urii care duce, intotdeauna, la dezbinare, intoleranta si distrugere. „Avem datoria de a lupta, neobosit, impotriva…

- De Ziua Internaționala de Comemorare a Victimelor Holocaustului, Romania marcheaza, in 2024, și 83 de ani de la pogromul de la București, „o rana adanca in conștiința noastra naționala”, spune președintele PNL și al Senatului, Nicolae Ciuca.„Ziua Internaționala de Comemorare a Victimelor Holocaustului…

- Ziua Internaționala de Comemorare a Victimelor Holocaustului este, in fiecare an, prilejul unui profund omagiu adus tuturor celor ce si-au pierdut viața, familiile, libertatea și demnitatea in cea mai tragica perioada a secolului trecut, spune Nicolae Ciuca.„In Romania, luna aceasta marcam 83 de…

- Armata Romana a prezentat, in ziua de 15 noiembrie, prima tragere cu rachete americane Patriot, in cadrul unui exercițiu la care au asistat președintele Senatului, Nicolae Ciuca, șeful Guvernului, Marcel Ciolacu, ministrul Apararii, Angel Tilvar, și ambasadoarea SUA la București, Kathleen Kavalec. Ministerul…

- Cu ocazia aniversarii a 145 de ani de la revenirea Dobrogei la patria mama, Nicolae Ciuca, presedintele Senatului, a transmis urmatorul mesaj de Ziua Dobrogei:Dragi locuitori ai Dobrogei, Sarbatorim astazi, 14 noiembrie, 145 de ani de la unirea Dobrogei cu Romania, cand trupele romanesti au pasit pe…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a fost prezent la Bucuresti la „Summitul Autoritaților Municipale din Romania” un eveniment organizat de catre Asociația Municipiilor din Romania, unde deține funcția de prim vicepreședinte. ”La discuții au participat președintele Senatului Nicolae Ciuca, premierul…

- Fostul premier Nicolae Ciuca, lider PNL, afirma ca decizia Moody’s de a reconfirma ratingul suveran al Romaniei si perspectiva stabila arata ca Romania are o economie robusta, care a facut fata provocarilor din ultimul an si are capacitatea de crestere sustenabila in anii urmatori, aceasta situatie…