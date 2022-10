Stiri pe aceeasi tema

- ”Am cerut Ministerului de Finante sa colaboreze cu ordonatorii de credite si sa avem proiectul de buget pentru anul viitor, in prima lectura, in guvern, in luna octombrie, astfel ca in noiembrie sa intre la analiza si vot in Parlament. Prin bugetul pentru anul viitor ne propunem continuarea finantarii…

- ”In urma cu o saptamana am adoptat modificarea Ordonantei 27 pe masurile energetice. A avut loc reuniunea ministrilor energiei si ministrul Popescu a participat la aceasta activitate. De asemenea, sunt semnale si avem astazi un mesaj transmis de presedintele Consiliului Europei, legat de masurile care…

- „Completam pachetul de protejare a economiei de efectele cresterii preturilor la energie cu masuri destinate marilor consumatori energetici. Aprobarea de catre Comisia Europeana a ajutorului de stat in valoare de 1,5 miliarde de euro face posibila sprijinirea intreprinderilor din sectoare si subsectoare…

- „Salut decizia luata astazi de Comisia Europeana prin care vom punem la dispozitia economiei romanesti patru miliarde de euro, o gura de oxigen importanta pentru firmele afectate de consecintele razboiului din Ucraina. Este rezultatul colaborarii Guvernului cu institutiile europene reflectata, si de…

- ”Aprobam astazi, asa cum ne-am asumat saptamana trecuta, prin Hotarare de Guvern, planul de iarna pentru asigurarea continuitatii furnizarii energiei electrice pentru iarna”, a spus premierul. Seful Executivului a mai aratat: ”Nu mai tarziu de sfarsitul saptamanii viitoare, vreau sa avem o intrunire…

- Intrebat cine va trebui sa ia masura reducerii voluntare cu 15 la suta a consumului de gaze, asa cum a decis Uniunea Europeana, premierul Nicolae Ciuca a declarat ca decizia trebuie privita in ansamblul de masuri ale Ministerului Energiei. ”Va rog sa privim aceasta decizie voluntara, de altfel, cum…

- ”Am venit astazi in Tara Motilor pentru a transmite mesajul ferm al Guvernului de sustinere a planurilor de dezvoltare ale acestei zone, prin investitii si locuri de munca. Am fost la CUPRU MIN, la Abrud, am discutat cu managementul companiei, cel mai mare angajator din zona, despre proiectele de retehnologizare…

- Criza energie – am inteles ca in iarna ar putea exista posibilitatea rationalizarii gazului pentru companii. Cum credeti ca vor reactiona companiile? „Saptamana trecuta, am avut o intalnire la Ministerul Economiei cu companii din industria grea, marii consumatori de energie. Cu ajutorul colegilor de…