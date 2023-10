Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca transmite ca Ucraina trebuie sa castige nu doar razboiul de aparare in care e angajata, dar si pacea, prin aderarea la UE si NATO iar Romania doreste si poate sa joace un rol activ in eforturile de reconstructie a Ucrainei. ”La mai bine de 600 de zile…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, i-a transmis președintelui Volodimir Zelenski, in cadrul intalnirii avute, marti, cu presedintele Ucrainei, aflat la Bucuresti in vizita oficiala, ca Romania ramane alaturi de Ucraina. “I-am spus aceste lucruri presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, una…

- UPDATE 01:00 Rusia bombardeaza trei localitati din regiunea SumiTrupele ruse au intensificat loviturile de artilerie asupra regiunii Sumi. Trei localitati de granita au fost vizate de rusi. Oficialii regionali au inregistrat 34 de explozii in urma bombardamentelor. UPDATE 00:48 Zelenski: Peste 100…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a declarat la conferinta presedintilor de parlamente UE, ca populismul afecteaza democratia si pune in pericol drepturile civile ale tuturor. Am punctat faptul ca populismul afecteaza democratia si pune in pericol drepturile civile ale tuturor, subliniind amploarea…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a declarat, joi, in cadrul Conferintei Europene a presedintilor de parlamente din statele membre ale Consiliului Europei care are loc la Dublin, ca populismul afecteaza democratia si pune in pericol drepturile civile ale tuturor. „Am punctat faptul ca populismul…

- Forțele ucrainene inainteaza in continuare in regiunea Zaporojie, din sudul Ucrainei. Obiectivul lor principal este capturarea rapida a fortareței Tokmak. Kievul a efectuat bombardamente intense asupra acestei zone in ultimele ore pentru a alunga trupele rusești. In același timp, artileria grea și aviația…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a avut, joi, o intrevedere cu ambasadoarea Statelor Unite ale Americii in Romania, Kathleen Kavalec, in cadrul careia cei doi oficiali au discutat, printre altele, despre cum ” putem sprijini, in continuare, Ucraina și Republica Moldova”. „Am avut astazi (joi –…