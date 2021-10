Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca l-a sunat, vineri, pe presedintele USR Dacian Ciolos, o intalnire urmand a avea loc cel mai probabil la inceputul saptamanii viitoare, au declarat surse politice pentru News.ro. Discutia dintre cei doi a fost una protocolara, premierul desemnat spunandu-i lui Dacian…

- Premierul interimar Florin Cițu a declarat, vineri, dupa discuțiile cu UDMR, ca noul guvern format de premierul Nicolae Ciuca va fi investit, cel mai probabil, joia viitoare. cu o zi inainte, miercuri, miniștrii propuși vor fi audiați in comisii. Discuțiile cu UDMR de vineri dimineața s-au finalizat…

- Dacian Cioloș l-a sunat pe premierul desemnat Nicolae Ciuca, dar și pe Florin Cițu, președintele PNL, pentru a iniția discuții privind refacerea coaliției de guvernare. Dan Barna a declarat joi seara ca nu crede, din atitudinea celor doi lideri ai PNL, ca USR va mai fi invitat la masa negocierilor.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, joi seara, ca liderii social-democrați vor avea o discuție legata de o eventuala susținere a noului guvern cu premierul desemnat, Nicolae Ciuca. Aceasta discuție va avea loc la sediul PSD, a spus Ciolacu. “Nu am avut o discuție (cu liderii PNL – n.r.). PNL…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a declarat, joi, de la Cotroceni, ca va negocia cu toate “forțele responsabile ca intr-o perioada scurta sa alcatuim guvernul și sa treaca de Parlament”. “Am ințeles incredințarea acestui mandat ca pe un gest de responsabilitate pe care trebuie sa il avem in aceste momente…

- Premierul desemnat Dacian Cioloș a anunțat, duminica, ca USR este descis sa mearga pana la capat pentru formarea unui Guvern monocolor și a transmis un mesaj pentru PNL și PSD. „Mergem mai departe, pentru ca am putea fi o soluție convenabila intregii clase politice. Votul din Parlament va decide. Voi…

- Premierul desemnat Dacian Ciolos a declarat vineri ca USR ramane in continuare determinat sa propuna, pana la inceputul saptamanii vitoare, un Guvern in Parlament. ”Nu putem sta sa pansam tot felul de ego-uri ranite”, a afirmat președintele USR. Dacian Ciolos a mai spus ca, din momentul in care a venit…

- Premierul propus Dacian Cioloș a anunțat, marți, ca este hotarat sa negocieze cu PNL pentru formarea noului Guvern, fiind dispus sa se intalneasca cu liderii liberali oriunde, “chiar și la un bar in oraș”. “Obiectivul nostru e numirea rapida a unui Guvern care sa lucreze pentru romani. Pentru asta vom…