- Deși cifrele actuale ale economiei il contrazic, Nicolae Ciuca este optimist și spune ca putem avea inflație de sub 10% inainte de sfarșitul anului. In ultimul raport de date prezentat de Institutul National de Statistica, o cifra este foarte importanta si anume faptul ca inflatia a scazut in primul…

- Economia romaneasca a crescut cu 2,3% in primul trimestru din acest an, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistica. In raport cu precedentele trei luni, creșterea este ușoara, de 0,1%.

- Zaharul se afla in topul celor mai mari scumpiri inregistrate in ultimul an, cu o crestere a pretului de 58,25% in aprilie 2023 fata de aprilie 2022, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).

- ”Am luat decizia ca la nivelul Guvernului sa identificam acele masuri fiscale prin care sa chibzuim mai bine cheltuielile, sa ne asiguram ca la sfarsitul anului ne incadram in limitele de deficit. Toate aceste masuri au survenit din momentul in care la finalul primului trimestru am constatat ca exista…

- Rata anuala a inflatiei a coborat cu un punct procentual, de la 15,5% in februarie, la 14,5% in martie, potrivit datelor publicate joi, 13 aprilie, de Institutul National de Statistica. Rata inflației in martie 2022 era de 10%.Potrivit INS, in martie 2023, cel mai mult s-au scumpit zaharul (60,91%),…

- Rata anuala a inflatiei in luna martie 2023, comparativ cu luna martie 2022, a coborat la 14,5%, de la 15,5% in februarie, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS).”Indicele preturilor de consum in luna martie 2023 comparativ cu luna februarie 2023 este 101,01%. Rata…

- Inflatia preturilor de consum in Spania a incetinit la 3,3% in martie, cea mai mica rata anuala din august 2021, o scadere peste asteptari, de la 6% in februarie, arata datele preliminare ale Institutului National de Statistica publicate joi, transmite Reuters. In Romania, in februarie, inflația a sarit…

- Romania a produs, in ianuarie 2023, o cantitate de titei de 243.000 tone echivalent petrol (tep), cu 10.500 tep (-4,1%) mai mica fata de cea produsa in prima luna a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).Importurile de titei s-au ridicat, in ianuarie,…