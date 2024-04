Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, explica care au fost motivele Coaliției PSD-PNL de a renunta la sustinerea candidatului comun Catalin Cirstoiu la functia de primar general al Capitalei. Decizia de a avea candidati separati a fost luata in baza unei analize din care reiese ca cele doua formatiuni nu…

- Plecarea unor primari de la PNL la PSD este „o actiune politica gresita, care slabeste actuala coalitie si pune in pericol realizarea proiectelor majore pentru tara”, susține presedinta PNL Sibiu Raluca Turcan. Lucruri incorecte, pana la urma, intre doi parteneri de guvernare. Turcan crede ca edili…

- Catalin Cirstoiu, candidatul aliantei PSD-PNL la Primaria Capitalei, face publica viziunea sa despre București: in patru ani și-ar dori sa faca din Capitala Romaniei un „oraș in liniste și cochet” și in care locuitorii sa se simta bine. Cirstoiu recunoaște ca nu ar vrea, ca peste 4 ani, sa traiasca…

- Președintele PNL Nicolae Ciuca are mari probleme la capitolul geografie. Geografia Romaniei. Se pare ca aproape orice lansare de candidatura, vine cu o balba din partea politicianului. Geografia județului Braila l-a dat peste cap pe Nicolae Ciuca, prezent la evenimentul de lansare a candidatului PNL…

- Biroul Politic Național al PNL a stabilit cine sunt candidații partidului la șefia consiliilor județene și a primariilor din municipiile reședința de județ in 21 de județe și la doua sectoare al Capitalei. Majoritatea candidațiilor propuși de PNL, prin semnatura președintelului Nicolae Ciuca și a secretarului…

- Liderul PNL Nicolae Ciuca si presedintele PSD Marcel Ciolacu au stabilita azi o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis, inainte de anuntarea intelegerii privind alegerile din acest an, intalnire care va avea loc in cursul serii, la ora 19.00. Discutia are loc in contextul unei posibile intelegeri…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, participa miercuri la Gala Sportului Romanesc 2023, de unde insa a facut declarații importante legate de planul liberalilor pentru alegeri, dar a vorbit și despre discuțiile legate de comasare. Președintele PNL, Nicolae Ciuca, inca mai spera la gasirea unei soluții convenabile…

- Incident la evenimentul de lansare a candidatului AUR pentru Primaria Constanta, azi, 27 ianaurie. De doua ori in timpul evenimentului, s a luat curentul. Cu toate astea, multi oameni s au adunat in portul Tomis la eveniment. Evenimentul a demonstrat determinarea sustinatorilor AUR, care, in pofida…