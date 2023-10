Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca s-a intalnit, astazi, la Palatul Parlamentului, cu Ella Haimi, soția romanului ținut ostatic de catre gruparea terorista Hamas, in Fașia Gaza. Liderul PNL spune ca intalnirea a fost "greu de descris in cuvinte".

- Ori Rom-Tzimt, 11 ani, care locuiește in kibuțul Ramat Rachel, centrul Israelului, s-a gandit la ce ar putea face pentru a ajuta copiii din sudul țarii care și-au pierdut casele și parinții in urma atacului Hamas din 7 octombrie și a declanșat o campanie prin care strange jucarii pentru ei, relateaza…

- Razboi Israel – Hamas. Israelul isi intensifica activitatea terestra in Fasia Gaza. Este anuntul facut de armata in contextul in care a atacurile aeriene au inceput sa se inmulteasca semnificativ. Intre timp, Ela, sotia romanului cu dubla cetatenie, capturat de Hamas, a ajuns la Bucuresti si cere ajutor…

- Gruparea paramilitara islamista Hamas a denuntat drept „propaganda” apelul armatei israeliene la evacuarea zonei de nord a Fasiei Gaza, informeaza vineri dpa. Civilii nu ar trebui sa cada in capcana „mesajelor de propaganda”, a declarat gruparea islamista, la putere in Fasia Gaza. Hamas este clasificat…

- Reprezentanții companiei aeriene low-cost Wizz Air au anunțat sambata ca, din cauza situației din Israel, au fost anulate toate zborurile dinspre și catre Tel Aviv, pentru data de duminica, 8 octombrie. De partea cealalta, TAROM a mai adaugat un zbor dinspre Tel Aviv spre București, in noaptea de sambata…