Stiri pe aceeasi tema

- Intrebați despre asumarea unui scor comun, Nicolae Ciuca a declarat: "Ne asumam scorul care sa ne plaseze pe primul loc la europarlamentare"a.Reporter: "Cate mandate sperați sa obțineți la europarlamentare?" - a intrebat un jurnalist. Raspunsul lui Nicolae Ciuca a fost simplu: "Cat mai multe". Marcel…

- Intrebat de ce liste comune doar la europarlamentare și nu la locale, Nicolae Ciuca a spus: „Vor exista strategii specifice”.Referitor la un candidat comun la prezidențiale, daca va exista un rezultat bun la europarlamentare, Marcel Ciolacu a afirmat: „E un moment corect ca cele doua partide sa creioneze…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a reacționat, miercuri seara, la afirmația lui Ilie Bolojan din ședința conducerii liberale, unde liderul din Bihor a spus ca este „o eroare” decizia de a forma liste comune cu PSD pentru europarlamentare. „Este parerea dumnealui”, le-a spus Ciuca jurnaliștilor. El de…

- Surse din interiorul Coaliției au dezvaluit astazi ca Partidul Național Liberal (PNL) și Partidul Social Democrat (PSD) sunt pregatite sa reia discuțiile pentru a forma o alianța oficiala in vederea alegerilor europarlamentare. O noutate majora este și faptul ca lista ar urma sa fie deschisa de un candidat…

- Ultimul sondaj realizat de SOCIOPOL privind starea politica a națiunii releva faptul ca PSD și AUR sunt partidele preferate de romani, in vederea alegerilor europarlamentare.Intrebarile au vizat interesul populației pentru alegerile europarlamentare și viața politica interna. Potrivit sondajului, PSD…

- Oracolul din Balcești, previziuni in direct la Realitatea PLUS. Dumitru Dragomir a vorbit in exclusivitate despre cine ar putea sa ii ia locul lui Iohannis la Cotroceni. Omul de afaceri spune ca Marcel Ciolacu, George Simion sau Eduard Hellving, au toate șansele sa caștige alegerile prezidențiale. "Parerea…

- „Pai trebuie sa o rupem pentru ca facem alta. Suntem la guvernare pana in 2024 si normal ca pe urma romanii vor hotari cine sa conduca Romania. E total corect ceea ce a spus domnul Nicolae Ciuca”, a declarat Marcel Ciolacu.Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a raspuns marți, la un post TV, unor intrebari adresate…

- „Pai trebuie sa o rupem pentru ca facem alta. Suntem la guvernare pana in 2024 si normal ca pe urma romanii vor hotari cine sa conduca Romania. E total corect ceea ce a spus domnul Nicolae Ciuca”, a declarat Marcel Ciolacu.Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a raspuns marți, la un post TV, unor intrebari adresate…