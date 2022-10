„Am convocat Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) pentru a discuta despre masurile imediate care se impun in contextul incidentului petrecut la barajul lacului de acumulare Taul Mare, din județul Alba. Astfel, pentru preintampinarea unor evenimente asemanatoare, CNSU a dispus verificarea tehnica a tuturor barajelor aflate pe teritoriul Romaniei.Controalele vor fi efectuate, in regim de urgența, de catre Administrația Naționala Apele Romane și Inspectoratul de Stat in Construcții. Aceste acțiuni vizeaza calitatea construcțiilor și a siguranței in exploatare a barajelor. Toate aceste…