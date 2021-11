Stiri pe aceeasi tema

- Declaratia lui Nicolae Ciuca privind certificatul verde COVID.Premierul desemnat Nicolae Ciuca a declarat, marti, ca reprezinta o prioritate certificatul verde COVID si a facut apel la toti parlamentarii sa adopte legea in domeniu, informeaza Agerpres.Certificatul verde reprezinta o prioritate. Suntem…

- Nicolae Ciuca, premierul desemnat și acceptat de coaliția de guvernare formata din PNL-PSD-UDMR, a depus in Parlament programul de guvernare și lista de miniștrii aleși pentru a ocupa viitoarele 20 de portofolii. Audierile acestora vor incepe maine la ora 10.00, iar votul pentru noul Guvern va fi dat…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a declarat, marti, ca reprezinta o prioritate certificatul verde COVID si a facut apel la toti parlamentarii sa adopte legea in domeniu. „Certificatul verde reprezinta o prioritate. Suntem o tara care a avut o experienta tragica a valului patru. Observam ca in celelalte…

- Premierul desemnat, Nicolae Ciuca, a afirmat, marti, ca certificatul verde reprezinta o prioritate si a facut apel la toti parlamentarii sa inteleaga si sa finalizeze procesul de adoptare a legii. ”Suntem o tara care, din pacate, am avut o experienta tragica a valului patru”, a transmis Ciuca.…

- Premierul desemnat, Nicolae Ciuca, a afirmat, marti, ca certificatul verde reprezinta o prioritate si a facut apel la toti parlamentarii sa inteleaga si sa finalizeze procesul de adoptare a legii. "Suntem o tara care, din pacate, am avut o experienta tragica a valului patru", a transmis Ciuca. "Certificatul…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a anunțat marți cele mai importante decizii asumate de guvernul sau prin programul de guvernare pentru 2022. Acestea se refera la creșterea pensiilor și alocațiilor pentru copii, dar și majorarea salariului minim pana la 2.550 de lei. Cele mai importante declarații ale…

- Florin Cițu a declarat ca s-ar putea reveni asupra deciziei de interzicere a accesului nevaccinaților in restaurante și alte locații. Premierul susține ca este de acord ca testarea sa fie inclusa in certificatul verde, astfel incat nevacinații sa poata intra in reastaurante daca au un test negativ COVID-19.