NICO lansează piesa „La fel și eu” La sapte luni de la lansarea piesei „Trenul vieții”, NICO lanseaza piesa „La fel și eu”, o piesa pop-rock, compusa și produsa de soțul acesteia, Laurențiu Matei, iar versurile au fost scrise de colaboratorul frecvent, Ovidiu Iordache. In aceasta piesa, cu mesaj motivațional, NICO ne transmite sa nu ne dam batuți și sa continuam cu forța și optimism zi de zi, pentru ca toți ne confruntam cu propria lupta: „Cazi și te ridici, inveți sa zambești / Ochii ii ștergi de lacrimi și din nou incepi sa vezi”. Referitor la piesa, NICO a declarat: „Sunt foarte mandra de aceasta piesa, pentru ca este printre… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

