- DSP Alba: a crescut numarul cazurilor de gripa in județ. Situația pneumoniilor și a infecțiilor respiratorii acute Numarul cazurilor de gripa este in creștere in județul Alba, potrivit datelor transmise miercuri de Direcția de Sanatate Publica (DSP). Comparativ cu saptamana precedenta, sunt cu peste…

- O noua saptamana in care s-a inregistrat o crestere a cazurilor de infectii respiratorii acute in Iasi, pentru mai bine de doua luni la rand. Directia de Sanatate Publica a anuntat ca datele pentru saptamana 20 - 26 martie arata ingrijorator, chiar daca este o crestere mai mica fata de cea de saptamana…

- Doljenii nu au scapat inca de bolile sezonului rece. Numarul cazurilor de gripa si infectii respiratorii a inceput din nou sa creasca, dupa o luna in care trendul a fost descendent. Cel mai recent raport publicat de Directia de Sanatate Publica Dolj arata ca, dintre cei afectati de virozele respiratorii…

- Reprezentantii Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania au amendat, in septembrie 2022, in urma unui control, Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi pentru lipsa actelor de provenienta pentru unele dispozitive medicale, inclusiv pentru dispozitivele cardiace, a declarat…

- Matteo Politi a fost condamnat definitiv miercuri de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani si zece luni inchisoare cu executare. CAB i-a respins italianului apelul, fiind mentinuta condamnarea aplicata de Tribunalul Bucuresti in noiembrie 2022. Matteo Politi a fost condamnat pentru mai multe infractiuni…

- DSP Alba: numarul pneumoniilor, in creștere in județ. Care este situația cazurilor de gripa și infecții respiratorii Numarul cazurilor de pneumonii este in creștere in județul Alba, potrivit datelor transmise miercuri de Direcția de Sanatate Publica (DSP). Fața de saptamana precedenta, sunt cu aproape…

- O parte din acoperișul spitalului TBC din Oravița, județul Caraș-Severin, s-a prabușit in urma cu cateva momente. La momentul producerii incidentului, in unitatea sanitara erau peste 150 de pacienți cu TBC și bolnavi cronic. „Pagubele sunt suficient de mari incat sa luam pacienții de aici și sa-i mutam.…

- Marți, cinci cetațeni straini au fost prinși de catre polițiștii de frontiera in timp ce incercau sa traverseze ilegal frontiera moldo-ucraineana. Cazurile au avut loc in zona de responsabilitate a Sectorului Poliției de Frontiera Valea Perjei, transmite Știri.md . In primul caz, polițiștii de frontiera…