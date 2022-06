Niciun fel de progres la negocierile din Turcia privind exporturile de cereale

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, pleaca joi, 8 iunie, in Turcia pentru a discuta instituirea unor ”coridoare securizate” pentru transportul cerealelor ucrainene, a anunțat șeful diplomației turce, Mevlut Cavusoglu. Lavrov, a precizat Cavusoglu, vine in Turcia insoțit de o delegație militara…

- Forțele navale ruse vor garanta trecerea navelor incarcate cu cereale prin Marea Mediterana, atat timp cat Ucraina va indeparta minele din apele sale de coasta, a declarat marți ministrul rus de externe Serghei Lavrov, noteaza CNN . „Este esențial ca reprezentanții ucraineni sa curețe apele de coasta…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov va merge in Turcia in 8 iunie pentru a discuta despre crearea unor ”coridoare securizate” pentru transportul cerealelor ucrainene. „Lavrov va veni in Turcia pe 8 iunie impreuna cu o delegatie militara pentru a discuta, intre altele, despre instaurarea de coridoare…

- Moscova a cerut joi revizuirea sanctiunilor impotriva Rusiei pentru a da curs unui apel al ONU de a debloca accesul in porturile ucrainene de la Marea Neagra astfel incat sa poata fi reluate exporturile de cereale, relateaza agentia Interfax, citata de Reuters. Ucraina, unul dintre principalii producatori…

- Șeful diplomației turce a acuzat cateva țari membre NATO ca iși doresc ca razboiul din Ucraina sa fie de durata, iar obiectivul ar fi „slabirea Rusiei”. „Exista tari din NATO care doresc ca razboiul sa continue”, a susținut Mevlut Cavusoglu. „Obiectivul lor este slabirea Rusiei”, a adaugat Cavusoglu,…

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, va merge, marti, pentru a purta tratative de pace la Moscova, dupa care, urmeaza sa plece in Ucraina pentru a obține un armistițiu, a anunțat, marți, președintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP, potrivit News.ro. Seful diplomatiei turce „va continua…

- Rusia ar putea suspenda exporturile de grau, orz, porumb si secara incepand de marti si pana la data de 30 iunie, a anuntat lui agentia de presa Interfax citand un proiect de document al Ministerului rus al Agriculturii, informeaza AGERPRES . Rusia este cel mai mare exportator mondial de grau iar principalii…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, are o intilnire cu omologul sau ucrainean, Dmitri Kuleba, in Turcia, relateaza corespondentul RIA Novosti. Intilnirea miniștrilor are loc in marja Forumului diplomatic din Antalya, la intilnire participa și ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu. Contactul…