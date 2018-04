Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite sunt pregatite sa declanseze noi lovituri in cazul unui alt atac chimic in Siria, a avertizat ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, in cadrul reuniunii de urgenta a Consiliul de Securitate, transmit Reuters si AFP. 'Suntem increzatori ca am afectat serios programul…

- Seful Serviciului de informatii externe rus, Serghei Nariskin, a declarat miercuri ca otravirea fostului agent dublu Serghei Skripal, in Marea Britanie, este un act de provocare comis de serviciile secrete britanice si americane, transmite Reuters. ''Chiar si in cazul Skripal, o provocare monstruoasa…

- Regatul Unit si Statele Unite discuta despre soarta a doi jihadisti britanici din cadrul gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) implicati in torturarea si asasinarea unor ostatici occidentali in Siria, a anuntat marti ministrul de Interne Amber Rudd, relateaza Reuters, scrie news.ro.Alexanda…

- SUA sprijina Egiptul in lupta sa contra gruparii jihadiste Statul Islamic, a declarat luni, la Cairo, secretarul de stat american Rex Tillerson, care s-a pronuntat pentru desfasurarea de alegeri libere si corecte in tara araba nord-africana, transmite Reuters. Tillerson efectueaza o vizita in Egipt,…

- Numarul fortelor militare americane din Irak a inceput sa scada dupa ce autoritatile irakiene au invins oficial ISIS, informeaza un purtator de cuvant al guvernului din Irak, citat de Reuters. Fortele irakiene, sustinute de o coalitie internationala condusa de SUA, au recuperat anul trecut toate…

- Beijingul acuza Washingtonul de lipsa de respect fata de America Latina, dupa ce secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a avertizat tarile din aceasta regiune in legatura cu dependenta economica de China, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, a exprimat joi regretele sale pe lânga ambasadorii africani care s-au declarat indignati de afirmatiile insultante atribuite lui Donald Trump, a facut cunoscut unul dintre diplomati, scrie AFP. Nikki Haley s-a întâlnit la solicitarea sa cu…