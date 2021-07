Stiri pe aceeasi tema

- Turiștii romani reprezinta 46,7% din toți cetațenii Uniunii Europene care au vizitat Bulgaria, la mare distanța de nemți, arata cele mai recente statistici furnizate de presa internaționala. Concret, in luna iunie 2019 numarul calatoriilor in strainatate a depașit 717.000. Numarul vizitelor…

- Un sejur sau concediu pe litoralul romanesc poate fi mai scump decat in Bulgaria, Grecia sau Turcia. Din pacate acest aspect a fost constatat pe pielea lor de turiștii romani. Au fost peste 100.000 de oameni in stațiunea Mamaia in acest weekend. Pe de-o parte hotelierii justifica creșterile din cauza…

- Turcia l-a convocat marti pe ambasadorul Greciei la Ankara pentru a protesta impotriva refuzului Atenei de a lasa echipa de fotbal Galatasaray sa intre pe teritoriul sau, din cauza testelor de depistare a coronavirusului considerate neconforme, relateaza AFP. Autoritatile turce au "protestat…

- La revedere casei, salutare mare! Romanii abia așteapta sa calatoreasca. „Imediat ce restricțiile de calatorii au fost relaxate, am observat o creștere accentuata a rezervarilor pentru vacanțe”, susțineGottfried Math, Managing Director in cadrul grupului de turism TUI Austria & CEE.Cand vine vorba despre…

- In sezonul turistic din acest an, turistii vor putea calatori mai mult fata de anul anterior, cand multe tari europene au introdus restrictii privind intrarea turistilor pe teritoriul tarii, insa acest lucru s-a schimbat, anul acesta existand state cu putine restrictii. Pe langa destinatiile…

- La finalul saptamanii trecute, sute de turiști romani au așteptat ore in șir la cozi la punctul de frontiera Kulata- Promachonas pentru a intra in Grecia. Autoritațile elene au susținut ca una dintre principalele cauze a fost ca mulți dintre ei nu aveau completat formularul de identificare a pasagerului…

- Vacanțe 2021. Chiar daca este pandemie, unele țari și-au deschis granițele pentru turiști, dar au impus unele reguli pentru a menține situația epidemiologica sub control. Regulile sunt diferite de la o țara la alta, însa majoritatea cer dovada vaccinarii antI-COVID…

- Incepand cu 1 iunie, romanii nu vor mai avea nicio restrictie de calatorie in Bulgaria, astfel ca interesul pentru vacantele in Bulgaria s-a triplat, iar pentru litoralul bulgaresc exista multe oferte cu reduceri de 30-40% sau chiar pana la 50% in iunie, arata datele touroperatorului Travel Planner,…