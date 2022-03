Un test cu racheta s-a incheiat miercuri cu eșec, iar autoritatile din Coreea de Nord nu au transmis inca nimic cu privire la incident. Autoritatile sud-coreene au anuntat ca o presupusa racheta balistica a explodat in aer la scurt timp dupa ce a fost lansata de pe aeroportul internațional de langa Phenian, miercuri dimineața. Guvernul Coreei de Nord nu a comentat imediat comunicatul Sudului, iar presa de stat nu a facut nicio mențiune despre test o zi mai tarziu. In mod surprinzator, nicio fotografie sau martori oculari nu au aparut in public, in pofida faptului ca racheta a explodat deasupra…