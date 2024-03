Investitorii doresc ca Inditex, proprietarul Zara, să facă publică lista completă a furnizorilor săi, pentru a evalua mai bine riscurilor Inditex este un caz anormal printre marii retaileri de imbracaminte, deoarece nu ofera informatii legate de fabricile de la care aprovizioneaza. Autoritatile de reglementare si investitorii doresc o mai mare transparenta si o mai buna dezvaluire din partea companiilor. Retailerii de imbracaminte, in special, sunt presati sa demonstreze ca nu exista munca fortata in lanturile lor de aprovizionare si ca lucratorii din confectii sunt platiti cu salarii decente. Grupul chinez de moda Shein a fost examinat de parlamentarii americani din cauza riscurilor legate de lantul de aprovizionare, inaintea planurilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

