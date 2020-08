Stiri pe aceeasi tema

- "Nicio otrava" nu a fost descoperita in organismul lui Aleksei Navalnii, liderul opozitiei ruse internat la reanimare intr-un oras din Siberia dupa ce s-a simtit foarte rau, a anuntat vineri unul dintre medicii-sefi ai institutiei spitalicesti, precizand ca starea lui

- „Nicio otrava” nu a fost descoperita in organismul lui Aleksei Navalnii, liderul opozitiei ruse internat la reanimare intr-un oras din Siberia, a anuntat vineri unul dintre medicii-sefi ai institutiei, care a precizat ca starea pacientului este inca „instabila” și nu permite transferarea lui in Germania.

- Medicii care il ingrijesc pe liderul opozitiei ruse Aleksei Navalnii, internat la reanimare dupa o presupusa otravire, refuza sa-l transfere in strainatate din cauza starii sale "instabile", au anuntat vineri apropiati ai lui Navalnii, care denunta o decizie ce-i "ameninta viata", informeaza AFP.…

- Politicianul rus de opoziție Aleksei Navalnii se afla in coma intr-un spital din Omsk, Siberia. I s-a facut brusc rau in timpul zborului de intoarcere spre Moscova. Politicianul rus a baut o ceașca de ceai intr-o cafenea, pe aeroportul din Tomsk, inainte sa se imbarce.

- Un opozant al lui Vladimir Putin s-a imbolnavit brusc și se afla in coma. Politicianul rus de opozitie Aleksei Navalnii se afla in coma intr-un spital din Siberia, dupa ce a consumat o ceasca de ceai in care, potrivit purtatorului sou de cuvant, ar fi fost pusa otrava, informeaza Reuters. Inca un opozant…

- Politicianul rus de opozitie Aleksei Navalnii se afla in coma intr-un spital din Siberia, dupa ce a baut o ceasca de ceai in care, potrivit purtatoarei sale de cuvant, ar fi fost pusa otrava.

- Liderul opozitiei ruse Aleksei Navalnii a fost internat joi intr-un spital din Siberia, cu simptome a ceea ce purtatoarea sa de cuvant califica drept otravire , dupa ce avionul in care se afla acesta a aterizat de urgenta, informeaza Reuters.

- Liderul opozitiei ruse Aleksei Navalnii se afla in stare grava dupa ce a fost internat intr-un spital din orasul Omsk (Siberia), a relatat joi agentia de presa TASS, care il citeaza pe medicul sef din spitalul in care Navalnii este tratat, transmite Reuters. Anterior, purtatoarea de cuvant…