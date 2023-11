Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea ratelor dobanzilor a impulsionat in trimestrul al treilea randamentele vastelor obligatiunilor de Trezorerie ale Statelor Unite detinute de Berkshire, cu peste 5%, in timp ce mai putine accidente de masina si un sezon linistit al uraganelor din Atlantic au intarit companiile de asigurari auto…

- Actiunile Renault au scazut joi cu 7%, deoarece veniturile raportate de producatorul auto francez au fost chiar sub nivelul anticipat de analisti, in timp ce titlurile producatorului elvetian de alimente Nestle au coborat cu 2%, din cauza vanzarilor sub asteptari, relateaza CNBC. Cifra de afaceri…

- Razboiul din Ucraina a determinat reaprovizionarea de arme si munitie, cum ar fi rachete de umar, artilerie si alte arme, oferind companiilor de aparare din SUA contracte profitabile cu Pentagonul. Armele produse de Lockheed, cum ar fi sistemul de rachete cu lansare multipla ghidata si rachetele antitanc…

- Pentru a detine un automobil, un cumparator din orașul-stat asiatic Singapore trebuie sa liciteze mai intai pentru un certificat special care in prezent a ajuns sa coste peste 106.000 de dolari, echivalentul a patru automobile hibride Toyota Camry, scrie miercuri, 4 octombrie, Reuters, potrivit Agerpres.Incepand…

- Vremea calduroasa de toamna, neobișnuita pentru acest sezon, din Statele Unite pana in Europa, afecteaza vanzarile de pulovere și paltoane grele, in timp ce se apropie perioada cumparaturilor de sarbatori, au declarat directorii marilor retaileri, inclusiv H&M, iar unele magazine reduc deja prețurile…

- Lego anunta cresterea vanzarilor, in pofida evolutiei din ChinaCota de piata a Lego a continuat sa creasca in primul semestru din 2022, chiar daca piata jucariilor a scazut si consumatorii chinezi au revenit in magazine intr-un ritm mai lent decat se estima, transmite Reuters, conform Agerpres.…

- Conglomeratul lui Buffet, Berkshire Hathaway, a dezvaluit donarea de catre Buffett a 50 de actiuni de clasa A, intr-o declaratie depusa la Comisia pentru bursa si valori mobiliare din SUA. Donatia a fost facuta pe 15 august, cand actiunile au inchis la aproximativ 538.107 dolari pe unitate. Aceasta…

- Nikola a rechemat de pe piata toate camioanele sale electrice pe care le-a livrat pana in prezent si suspenda vanzarile, dupa ce o investigatie asupra unor incendii produse recent a gasit drept cauza o scurgere de lichid de racire in interiorul unui acumulator, transmite Reuters.